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Политика

Названы дата и место встречи Путина с Трампом‍

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© AFP 2018 / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Озвучена дата и место первой полноформатной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, саммит состоится 16 июля в Хельсинки.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Движение начинается с первого шага". Политолог о встрече Путина и Трампа

У Путина и Трампа уже были контакты: года назад они впервые встретились лично на полях G20 в июле в Гамбурге, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС. Двусторонняя встреча лидеров на этот раз не привязана к международным мероприятиям, поэтому можно считать предстоящий саммит первым полноформатным.

Темы переговоров

Белый дом и Кремль уже продемонстрировали определенный уровень договороспособности, одновременно, в 15:00 по московскому времени, распространив практически идентичные сообщения о предстоящем саммите. И Москва, и Вашингтон темой предстоящих переговоров называют двусторонние отношения, но в Кремле сообщили, что на саммите обсудят актуальные международные вопросы, а в Белом доме – вопросы безопасности.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Повестку дня встречи Путина и Трампа определят в течение двух недель
Американские коллеги во втором предложении своего пресс-релиза указали, что "два лидера обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности".

Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который провел встречи с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита. СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита. Сам Трамп заявлял, что встреча возможна в Хельсинки после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 июля.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщил журналистам, что Москва на встрече с Болтоном озвучила Вашингтону набор тем для проработки к переговорам Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, чтобы должным образом подготовить встречу глав государств. По мнению Болтона, лидеры РФ и США могут "найти области для конструктивного сотрудничества" и "сам факт их встречи уже является очень важным". При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Здание парламента Великобритании в Лондоне
© Flickr / Hernán Piñera
В Лондоне испугались последствий встречи Путина и Трампа, пишут СМИ
Повестка дня встречи Путина и Трампа будет определена в течение следующих двух недель, об этом говорится в заявлении президента Финляндии Саули Ниинистё. "Повестка дня встречи президентов Трампа и Путина будет решена в течение следующих двух недель, но они обязательно обсудят общую международную ситуацию и, надеюсь, также вопросы контроля над вооружениями и разоружения. Даже небольшие шаги в снижении напряженности были бы в интересах каждого", — говорится в заявлении.

Финский лидер отметил, что в своих беседах с президентами РФ и США намерен взять на себя вопросы о напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также о задачах в Арктике, в частности, об общих усилиях по борьбе с выбросами черного углерода.

Ранее Хельсинки был местом встречи руководителей США и СССР, а затем и России. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился в Хельсинки с Леонидом Брежневым, в 1990 году президент Джордж Буш встретился с Михаилом Горбачевым, а в 1997 году Билл Клинтон встречался с президентом Борисом Ельциным.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Встреча с Путиным станет достижением, считает депутат
Сообщение о предстоящей встрече уже приветствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг, он заявил журналистам, что диалог с РФ соответствует политике альянса, где не хотят новой холодной войны.

Перспективы со знаком плюс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предстоящий саммит станет началом для дальнейших переговоров по важнейшим вопросам как двусторонней, так и международной повестки. "Уверена, что встреча будет конструктивной и плодотворной. Это очень хорошее начало для дальнейших переговоров по самым разным направлениям как двусторонней, так и глобальной повестки", — сказала она журналистам.

По словам Матвиенко, встреча Путина и Трампа "имеет огромное значение для мирового сообщества, поскольку от отношений РФ и США зависит очень много, в том числе международная стабильность и решение региональных конфликтов, процесс разоружения". "На встречу возлагаются большие надежды", — подчеркнула глава Совфеда.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Генсек НАТО прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что Москва заинтересована в обсуждении на саммите тематики украинского урегулирования. "Сегодня ничего не делается для выполнения минских договоренностей, прежде всего это не делается потому, что руководство Украины не хочет этого делать. Изначально, когда эти соглашения подписывались, Порошенко все это делал с оглядкой на Америку. Власть в Америке сменилась — пришел новый президент. Я думаю, что Трамп должен здесь вложить свою лепту в решение этого вопроса", — заявил Чепа.

Депутат также предположил, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы безопасности на Корейском полуострове, проблемы иммиграции и так называемой торговой войны между Европой и США.

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