Названы дата и место встречи Путина с Трампом‍

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Озвучена дата и место первой полноформатной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, саммит состоится 16 июля в Хельсинки.
У Путина и Трампа уже были контакты: года назад они впервые встретились лично на полях G20 в июле в Гамбурге, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС. Двусторонняя встреча лидеров на этот раз не привязана к международным мероприятиям, поэтому можно считать предстоящий саммит первым полноформатным.
Темы переговоров
Белый дом и Кремль уже продемонстрировали определенный уровень договороспособности, одновременно, в 15:00 по московскому времени, распространив практически идентичные сообщения о предстоящем саммите. И Москва, и Вашингтон темой предстоящих переговоров называют двусторонние отношения, но в Кремле сообщили, что на саммите обсудят актуальные международные вопросы, а в Белом доме – вопросы безопасности.
"В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.
Накануне в Россию для подготовки встречи двух лидеров приезжал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который провел встречи с Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и представителями Совета безопасности РФ. После переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита. СМИ называли Вену и Хельсинки как возможные города для проведения саммита. Сам Трамп заявлял, что встреча возможна в Хельсинки после саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 июля.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее сообщил журналистам, что Москва на встрече с Болтоном озвучила Вашингтону набор тем для проработки к переговорам Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, чтобы должным образом подготовить встречу глав государств. По мнению Болтона, лидеры РФ и США могут "найти области для конструктивного сотрудничества" и "сам факт их встречи уже является очень важным". При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.
Финский лидер отметил, что в своих беседах с президентами РФ и США намерен взять на себя вопросы о напряженной ситуации в регионе Балтийского моря, а также о задачах в Арктике, в частности, об общих усилиях по борьбе с выбросами черного углерода.
Ранее Хельсинки был местом встречи руководителей США и СССР, а затем и России. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился в Хельсинки с Леонидом Брежневым, в 1990 году президент Джордж Буш встретился с Михаилом Горбачевым, а в 1997 году Билл Клинтон встречался с президентом Борисом Ельциным.
Перспективы со знаком плюс
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предстоящий саммит станет началом для дальнейших переговоров по важнейшим вопросам как двусторонней, так и международной повестки. "Уверена, что встреча будет конструктивной и плодотворной. Это очень хорошее начало для дальнейших переговоров по самым разным направлениям как двусторонней, так и глобальной повестки", — сказала она журналистам.
По словам Матвиенко, встреча Путина и Трампа "имеет огромное значение для мирового сообщества, поскольку от отношений РФ и США зависит очень много, в том числе международная стабильность и решение региональных конфликтов, процесс разоружения". "На встречу возлагаются большие надежды", — подчеркнула глава Совфеда.
Депутат также предположил, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы безопасности на Корейском полуострове, проблемы иммиграции и так называемой торговой войны между Европой и США.