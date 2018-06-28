Пушков назвал Хельсинки идеальным местом для переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал Хельсинки идеальным местом для спокойных деловых переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Итак,встреча Путин-Трамп состоится в Хельсинки. Идеальное место для спокойных деловых переговоров.Пора выводить отношения из опасного тупика — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июня 2018 г.

​Трамп в среду заявил, что его первая за долгое время встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО (запланирован на 11-12 июля), возможно в Хельсинки.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Кремле сообщил, что вопрос встречи президентов России и США обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита. Заявление об этом будет сделано в четверг совместно с американскими коллегами, сказал Ушаков.