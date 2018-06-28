США не в состоянии ни изолировать, ни игнорировать Россию, заявил Пушков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Планируемая встреча президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о том, что США не в состоянии ни игнорировать, ни изолировать Россию, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Сам факт будущей встречи Путин-Трамп говорит об одном: при всех своих истериках США не в состоянии ни изолировать, ни игнорировать Россию", — написал сенатор в Twitter.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается давно по закрытым каналам, уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита.