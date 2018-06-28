Россия защищает Европу от террористов и мигрантов, считает Яровая

АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россия в Сирии в одиночку обеспечивает мир и безопасность всей Европы, но борьба с терроризмом требуют совместных усилий и создания коалиции под эгидой ООН, и эту позицию поддержала Межпарламентская ассамблея православия (МАП), заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в интервью РИА Новости.

Яровая участвовала в 25-й юбилейной генеральной ассамблее МАП, прошедшей в Афинах, и выступила с докладом, в котором затронула, в частности, вопросы безопасности в мире, отношения к религии.

Безопасность и борьба с терроризмом

"Сегодня Россия является одним из главных субъектов в мире, который в Сирии защищает не только свои национальные интересы. Она обеспечивает мир и безопасность всей Европы, и конечно, православного мира. Террористы ИГИЛ*, убитые в рамках успешной антитеррористической борьбы, которую ведет Россия совместно с Сирией, это те преступники, которые никогда не смогут совершить преступления в Европе. Когда говорят, а каков вклад России, он вполне прикладной и реалистичный. 60 тысяч террористов и главари-головорезы, которые обучены только убивать, и если они уничтожены, значит, никто из них не сможет совершить преступления ни в Ницце, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Афинах", — сказала Яровая.

Однако, по ее словам, усилия России по борьбе с терроризмом требуют объединения.

"Именно на площадке ООН как широкой антитеррористической коалиции. Я говорила об этом в своем выступлении, и коллеги это поддержали, это будет включено в итоговую резолюцию МАП. Очень важно, что у нас есть общий взгляд, как решать эти проблемы", — сказала вице-спикер.

Отвечая на вопрос о миграции из мусульманских стран, Яровая сказала, что люди бегут от войн, развязанных некоторыми политиками.

"Те, кто увлекается разжиганием войн, конфликтов, и те, кто привносит революционную ситуацию в другие страны, несут прямую ответственность за то, что люди вынуждены бросать свои дома, бежать от войны, агрессии, терроризма, разорения. И роль России чрезвычайно велика и в том, что, благодаря нашим усилиям в Сирии, уже миллион беженцев вернулся в свои дома. Люди хотят возвращаться в свои дома. Надо создавать для того условия", — сказала Яровая.

По ее словам, Россия показывает сегодня пример гуманитарной помощи.

"Гуманитарное сотрудничество требует усилий не только политических, но и экономических. Наша страна сегодня, несмотря на совершенно нецивилизованные, неправомерные санкции, оказывает огромную гуманитарную помощь, которая спасает, в том числе Европу, от кризиса миграционного. Потому что мы помогаем людям вернуться в свои родные дома", — сказала вице-спикер.

Единство православия

Яровая считает, что солидарность в этих вопроса у МАП есть.

"То, что это находит отражение в наших совместных решениях, это свидетельство и подтверждение того, что диалог политиков – это главный аргумент против конфликтов, противостояния и непонимания. Поэтому МАП сегодня – это площадка диалога и взаимопонимания", — сказала Яровая.

"Резолюция, которая будет приниматься МАП, на мой взгляд, очень содержательная, очень емкая. Она дает оценку целому ряду острых вопросов, которые тревожат сегодня православный мир. И конечно, для парламентариев очень важно это политическое заявление позиции и консолидация усилий на тех международных площадках, на которых, собственно говоря, и принимаются важные стратегические решения. В этом и есть смысл наших обсуждений, нашего взаимодействия. Мне очень нравится такой конструктивный, очень содержательный настрой", — сказала Яровая.

Она отметила, что православные парламентарии поддерживают позицию России.

"Я высоко ценю и то, что после моего выступления, обозначившего ряд острых, серьезных вопросов, мы увидели, что коллеги поддерживают нашу позицию. Более того, посчитали необходимым поддержать ее публично и в своих выступлениях развить. Это очень важно. Сам диалог очень важен. Нас видят, слышат наши аргументы, доверяют и хотят сотрудничать", — сказала вице-спикер Госдумы.

Яровая полагает необходимым расширять сотрудничество МАП с другими парламентскими ассоциациями.

"Помимо того, что площадка МАП объединяет очень много стран, мы выходим на соглашение о сотрудничестве с другими парламентскими ассоциациями. Я предложила, чтобы такое соглашение у нас появилось с парламентской ассамблеей Средиземноморья. Есть такие соглашения со странами СНГ, Белоруссией, ЕврАзЭС. Мы расширяем формат взаимодействия МАП еще и через такое сотрудничество и соглашения с другими ассоциациями", — сказала она.

"МАП в этом смысле уникальна тем, что парламентариев ко многому обязывает еще и морально-нравственная позиция наших народов. Православие – это глубокие нравственные смыслы. Это то, что определяло цивилизационный путь развития нашей страны и других народов. Это ценностный и нравственный ориентир, который представляют наши народы", — считает Яровая.

Депутат отметила, что в России всегда дорожили индивидуальностью народов.

"Россия уникальна тем, что у нас многонациональная и многоконфессиональная страна. Мы никогда не были плавильным котлом. Мы сохраняем индивидуальность народов, этносов, мы сформировали общую культуру, дорожим общими традициями, языком, и при этом все традиционные религии взаимодействуют и занимают общую позицию единства, солидарности и жизнеутверждающего оптимизма по настоящему и будущему нашей страны. А это и есть политическая стабильность, конкурентоспособность, то, что обеспечивает благополучие людей", — сказала она.

Межпарламентское сотрудничество

В ходе визита в Грецию вице-спикер провела переговоры с председателем греческого парламента Николаосом Вуцисом и предложила новые формы сотрудничества двух парламентов.

"Для нас очень важно не только активизировать, а придать новое дыхание межпарламентскому сотрудничеству. Мы приглашаем наших коллег к совместной работе в обсуждении вопросов современного парламентаризма в формате форума по вопросам безопасности, который уже во второй раз проходил в России. Мы надеемся, что Греция примет самое активное участие. На недавно прошедшем форуме присутствовал руководитель Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис", — сказала Яровая.

По ее словам, российские депутаты заинтересованы и в том, чтобы группы дружбы, созданные в парламентах России и Греции, начали взаимодействие.

"Мы предлагаем коллегам еще и профильное сотрудничество по линии наших профильных комитетов. Это международный комитет, комитеты по вопросам экономики, по вопросам семьи, детства и, конечно же, по вопросам безопасности, миграции. У России накоплен очень большой опыт. У нас современное, очень прогрессивное правовое регулирование этих вопросов. Нам есть, что обсуждать, и есть, чем поделиться в плане содержательной профессиональной законопроектной работы, которую реализует сегодня парламент России. И мы бы хотели узнать опыт, какой использует Греция в этих вопросах", — сказала она.

По ее словам, депутатов интересуют вопросы образования, гуманитарного сотрудничества.

"В Греции сейчас активно изучается русский язык. Мы рассматриваем это как видение молодежью Греции своей жизненной перспективы в сотрудничестве с Россией", — сказала Яровая.

* Террористическая организация, запрещена в России