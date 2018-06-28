Москва не признает расширение мандата механизма ОЗХО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва не признает легитимной деятельность нового механизма в рамках ОЗХО, который будет наделён атрибутивными функциями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Перспективы и будущее самой Конвенции становятся весьма туманными. Мы, конечно, не признаем деятельность создаваемого нового, так называемого, атрибутивного механизма, легитимной. И будем делать серьезные выводы из происходящего", — сказал Рябков журналистам.

Участники специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали в среду в поддержку предложенного Великобританией проекта решения, расширяющего мандат ОЗХО. В частности, ОХЗО наделяется полномочиями по определению виновных в применении химического оружия. В поддержку такого решения выступили представители 82 делегаций, тогда как против — 24.

Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин заявил РИА Новости, что попытки создать в ОЗХО атрибутивный механизм фактически ставят под удар всю систему международных отношений. Россия намерена дать выверенный и сбалансированный ответ с учетом национальных интересов, добавил он.