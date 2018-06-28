В Крыму предупредили Киев о последствиях учений у границы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Военные учения у границ Крыма напоминают игру в оловянных солдатиков и киевским властям главное не заиграться, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее командование Морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области у границ Крыма. Как сообщили накануне в пресс-службе украинских ВМС, артиллеристы "отработали вопросы поражения целей по позициям противника в глубине временно оккупированных территорий".

"Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди", — сказал Иоффе.

Он призвал предупредить Киев, что там могут доиграться и Москва будет вынуждена перейти "к другим действиям — и это уже будет не игра".

Иоффе добавил, что Россия делает все, чтобы сложившиеся российско-украинские отношения не перевести в разряд "горячих".

Отношения России и Украины

"Украина же делает все наоборот, потому что стремится ситуацию спровоцировать. Не дай бог, если эти планы безумного украинского руководства воплотятся в жизнь", — заключил глава ОП.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав России.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, за это высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.