СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Военные учения у границ Крыма напоминают игру в оловянных солдатиков и киевским властям главное не заиграться, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
"Им важно любое военное действие привязать к политике. Делают это они неуклюже и неловко. Иногда складывается впечатление, что высшие чины Украины просто играют в оловянных солдатиков. Но им надо помнить, что это не оловянные солдатики, а живые люди", — сказал Иоффе.
Он призвал предупредить Киев, что там могут доиграться и Москва будет вынуждена перейти "к другим действиям — и это уже будет не игра".
Иоффе добавил, что Россия делает все, чтобы сложившиеся российско-украинские отношения не перевести в разряд "горячих".
Отношения России и Украины
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав России.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, за это высказались 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя.
Украина по-прежнему называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>