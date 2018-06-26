Кандидат в мэры от Монархической партии подал документы в Мосгоризбирком

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от Монархической партии, девелопер Илья Баков подал документы в Мосгоризбирком, сообщила юрисконсульт партии Оксана Новоселова.
"Были поданы документы… документы были приняты", — сказала Новоселова в ходе конференции партии во вторник.
Сам Баков отметил, что выдвигается на выборы мэра столицы с предложением создать свободную зону. "Я выдвигаюсь на должность мэра Москвы с программой, которая подразумевает создание в городе Москва свободной экономической зоны, так называемой "немецкой слободы", где должны жить, работать, отдыхать… Я считаю, что для бюджета это будут совсем небольшие расходы, можно сказать, минимальные, но при этом город и его жители получат большие деньги", — пояснил кандидат.
В Мосгоризбиркоме РИА Новости подтвердили, что приняли документы от Бакова. "Баков Илья Антонович, 1985 года рождения, генеральный директор ООО "Роял Понд Груп", выдвинут региональным отделением в городе Москве политической партии "Монархическая партия", — сказали в ведомстве.
Монархическая партия 22 июня единогласно выдвинула Бакова кандидатом на выборы мэра Москвы. Бакову 33 года, он закончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний. Одним из тезисов его предвыборной программы станет предложение о создании свободной экономической зоны в столице.