Кандидат в мэры от Монархической партии подал документы в Мосгоризбирком

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кандидат в мэры Москвы от Монархической партии, девелопер Илья Баков подал документы в Мосгоризбирком, сообщила юрисконсульт партии Оксана Новоселова.

"Были поданы документы… документы были приняты", — сказала Новоселова в ходе конференции партии во вторник.

Сам Баков отметил, что выдвигается на выборы мэра столицы с предложением создать свободную зону. "Я выдвигаюсь на должность мэра Москвы с программой, которая подразумевает создание в городе Москва свободной экономической зоны, так называемой "немецкой слободы", где должны жить, работать, отдыхать… Я считаю, что для бюджета это будут совсем небольшие расходы, можно сказать, минимальные, но при этом город и его жители получат большие деньги", — пояснил кандидат.

В Мосгоризбиркоме РИА Новости подтвердили, что приняли документы от Бакова. "Баков Илья Антонович, 1985 года рождения, генеральный директор ООО "Роял Понд Груп", выдвинут региональным отделением в городе Москве политической партии "Монархическая партия", — сказали в ведомстве.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра", а самовыдвиженцы помимо этого должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Монархическая партия 22 июня единогласно выдвинула Бакова кандидатом на выборы мэра Москвы. Бакову 33 года, он закончил московскую Академию внешней торговли и последние шесть лет возглавляет группу девелоперских компаний. Одним из тезисов его предвыборной программы станет предложение о создании свободной экономической зоны в столице.