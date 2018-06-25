Песков рассказал о ходе работы Москальковой и Денисовой по заключенным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Взаимному посещению омбудсменами заключенных в России и на Украине мешает несогласованность действий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Работа по этому направлению продолжается, добавил он.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова должна была навестить Кирилла Вышинского в украинском СИЗО, однако запланированная встреча не состоялась. Также Киев отказал во встрече с журналистом российскому консулу.

В России тоже должна была пройти встреча украинского омбудсмена с заключенным, но и ее не удалось провести. Однако консулу позволили увидеться с заключенным гражданином Украины, напомнил Песков.

"Теперь должно произойти ответное действие, уже на Украине. Мы знаем заверения президента (Петра. — Прим. ред.) Порошенко о том, что (российский омбудсмен Татьяна. — Прим. ред.) Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит некий обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное — затягивает его по времени", — заключил он.

Дело Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.