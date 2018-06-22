Киев запретил российскому консулу посетить Вышинского

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские власти отказали руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.
Прошение о встрече с российским консулом Вышинский написал накануне.
Москалькова добавила, что сама еще не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО, поэтому попасть к Вышинскому пока не может. При этом она добавила, что попросит свою украинскую коллегу Людмилу Денисову провести ее к Вышинскому, как так законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в СИЗО иностранного гостя.
Ранее президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных россиян на Украине и украинцев — в России. Москалькова планировала посетить Вышинского 23 июня.
Дело Вышинского
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.