Киев запретил российскому консулу посетить Вышинского

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинские власти отказали руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому во встрече с российским консулом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

По ее словам, она получила от российского МИД копию соответствующей ноты внешнеполитического ведомства Украины.

Прошение о встрече с российским консулом Вышинский написал накануне.

Москалькова добавила, что сама еще не получила разрешение на посещение россиян в украинских СИЗО, поэтому попасть к Вышинскому пока не может. При этом она добавила, что попросит свою украинскую коллегу Людмилу Денисову провести ее к Вышинскому, как так законы Украины позволяют местному омбудсмену взять в СИЗО иностранного гостя.

Ранее президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных россиян на Украине и украинцев — в России. Москалькова планировала посетить Вышинского 23 июня.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.