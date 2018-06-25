Делегация движения ХАМАС в понедельник проведет консультации в МИД

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Делегация палестинского движения ХАМАС в понедельник проведет консультации в МИД РФ, заявил замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"У нас сегодня, кстати сказать, будет делегация ХАМАС, мы с ней будем проводить консультации", — заявил Богданов журналистам.

Он отметил, что в МИД рассчитывают узнать у делегации партии новую информацию относительно подготовки США плана палестино-израильского урегулирования. "Узнаем, может быть, у них есть какая-то информация, потому что с нами не делятся. И я так опасаюсь, что они и с палестинцами не делятся", — добавил он.