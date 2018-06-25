Источник сообщил, кто может возглавить департамент заповедников Минприроды

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий может возглавить недавно созданный департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России, сообщил РИА Новости источник в природоохранных кругах.

"Возвращение Всеволода Борисовича в Минприроды обсуждается. Он может возглавить созданный новым министром в середине июня департамент государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий. Также ему могут дать возможность привести ярких представителей его старой команды", – сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Степаницкий ушёл из Минприроды в апреле 2017 года с должности заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды.

"На протяжении ряда лет одним из ключевых тормозов на пути развития заповедного дела в стране был необоснованный отказ от создания в структуре министерства специализированного департамента, уполномоченного осуществлять управленческие функции в сфере ООПТ", — написал Степаницкий в своём блоге после ухода.

Всеволод Степаницкий родился 16 июля 1959 года в Москве. В 1982 окончил географический факультет Московского государственного педагогического института по специальности "География и биология". Вся профессиональная деятельность Степаницкого связана с заповедным делом и охраной природы. В конце 80-х и 90-е годы он начинает государственную службу в области управления особо охраняемыми природными территориями. В октябре 1991 года возглавляет управление особо охраняемых природных территорий Госкомприроды России. Степаницкий несколько раз покидал государственную службу, уходя в неправительственные природоохранные организации.