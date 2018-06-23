Конференция "МосСовет-2018" поддержала кандидата в мэры Москвы от КПРФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники конференции инициативных групп и социальных движений "МосСовет-2018" приняли решение о поддержке на выборах мэра Москвы кандидата от КПРФ Вадима Кумина, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточнил РИА Новости координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, на конференции присутствовали социальные городские движения — экологов, обманутых дольщиков — "московского сообщества, те, кто отстаивает свои права". Также на сцене выступили сам Удальцов, кандидат в мэры столицы Кумин, представители профсоюзов, депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, писатель Захар Прилепин, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, журналист Максим Шевченко.
"Мы призываем кандидатов в мэры Москвы от оппозиции, и в первую очередь кандидата Вадима Кумина, который здесь блестяще выступал, поддержать наши требования и включить их в свою предвыборную программу, а также использовать в ходе избирательной кампании. Необходимо превратить выборы мэра Москвы в яркую и энергичную кампанию по защите прав простых москвичей", — подчеркнул Удальцов.