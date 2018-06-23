Конференция "МосСовет-2018" поддержала кандидата в мэры Москвы от КПРФ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Участники конференции инициативных групп и социальных движений "МосСовет-2018" приняли решение о поддержке на выборах мэра Москвы кандидата от КПРФ Вадима Кумина, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что инициативная группа и социальные движения "МосСовет-2018" на общегородской конференции в субботу определятся, кого из кандидатов на выборах мэра Москвы от левых оппозиционных сил они будут поддерживать.

Как уточнил РИА Новости координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, на конференции присутствовали социальные городские движения — экологов, обманутых дольщиков — "московского сообщества, те, кто отстаивает свои права". Также на сцене выступили сам Удальцов, кандидат в мэры столицы Кумин, представители профсоюзов, депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, писатель Захар Прилепин, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, журналист Максим Шевченко.

Так, участники конференции приняли манифест, в котором обозначили основные требования. В частности, участники выступили за восстановление широких полномочий органов местного самоуправления, ведение градостроительной политики в интересах граждан, приостановку действия закона о реновации, решение проблемы "обманутых дольщиков", внедрение прозрачной системы тарифообразования в ЖКХ, а также решение транспортных и экологических проблем Москвы.

"Мы призываем кандидатов в мэры Москвы от оппозиции, и в первую очередь кандидата Вадима Кумина, который здесь блестяще выступал, поддержать наши требования и включить их в свою предвыборную программу, а также использовать в ходе избирательной кампании. Необходимо превратить выборы мэра Москвы в яркую и энергичную кампанию по защите прав простых москвичей", — подчеркнул Удальцов.