Кандидат от "Коммунистов России" подал документы в Мособлизбирком

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Подмосковья от партии "Коммунисты России" Владимир Рязанов подал документы в Московскую областную избирательную комиссию для выдвижения на выборы губернатора региона, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"Владимир Рязанов от партии "Коммунисты России" подал документы", — говорится в сообщении.

Ранее документы в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора Подмосковья подали действующий глава региона Андрей Воробьев, кандидат от партии "Альянс Зеленых" Лилия Белова, кандидат от "Справедливой России" Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев, кандидат от КПРФ Константин Черемисов и кандидат от партии "Яблоко" Николай Дижур.

Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября — в этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября.