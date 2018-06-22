Предвыборный штаб Дегтярева планирует собрать подписи за две недели

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предвыборный штаб депутата Госдумы Михаила Дегтярёва, выдвинутого на пост мэра Москвы от ЛДПР, планирует собрать необходимое количество подписей для выдвижения в течение полутора-двух недель, сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба, депутат ГД Борис Чернышов.

Ранее ЛДПР на внеочередной отчетно-выборной конференции московского городского отделения партии выдвинула Дегтярева кандидатом на пост мэра столицы. В четверг он подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию.

"Мы собрали весь комплект (документов) и уже готовы к началу работы с муниципальными депутатами. Были проведены встречи не только с депутатами от ЛДПР, но еще и с представителями от других партий, независимыми депутатами. Уже сейчас порядка 50 человек заявило о готовности в ближайшее время поставить свои подписи. Это по итогам первой встречи с кандидатом. Будут еще встречи с муниципальными депутатами. Я уверен, что буквально в течение полутора-двух недель у нас будет необходимое количество подписей, и мы сможем начать уже наиболее активную фазу агитационной работы", — сказал Чернышов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы для регистрации кандидатами уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.