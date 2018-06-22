Предвыборный штаб Дегтярева планирует собрать подписи за две недели

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Предвыборный штаб депутата Госдумы Михаила Дегтярёва, выдвинутого на пост мэра Москвы от ЛДПР, планирует собрать необходимое количество подписей для выдвижения в течение полутора-двух недель, сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба, депутат ГД Борис Чернышов.
"Мы собрали весь комплект (документов) и уже готовы к началу работы с муниципальными депутатами. Были проведены встречи не только с депутатами от ЛДПР, но еще и с представителями от других партий, независимыми депутатами. Уже сейчас порядка 50 человек заявило о готовности в ближайшее время поставить свои подписи. Это по итогам первой встречи с кандидатом. Будут еще встречи с муниципальными депутатами. Я уверен, что буквально в течение полутора-двух недель у нас будет необходимое количество подписей, и мы сможем начать уже наиболее активную фазу агитационной работы", — сказал Чернышов.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.