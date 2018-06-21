Харитонов рассказал о встрече представителей Госдумы и правительства

Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Архивное фото

Председатель комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча представителей Госдумы и правительства РФ была организационной, при этом были затронуты вопросы сельского хозяйства, здравоохранения и образования, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что руководство Госдумы вместе с представителями думских комитетов встретится в четверг вечером с новым составом правительства для обсуждения дальнейшей работы.

"Она (встреча) была такая организационная. Были все политические фракции, весь кабинет министров во главе с председателем был … Вопросы стояли все — и сельское хозяйство, и здравоохранение, и образование. Потому что министры были, председатели комитетов (к ним) подходили, разговаривали. Пытаемся найти взаимопонимание", — сказал Харитонов, комментируя итоги встречи.

Другой участник встречи рассказал РИА Новости, что встреча была направлена именно на знакомство членов нового состава кабмина с парламентариями и носила дружественный характер.

"Такая интересная встреча в формате тимбилдинга за чаепитием. Она была сделана для большего знакомства и командного восприятия. Сегодня была задача в большей степени личного знакомства", — пояснил собеседник агентства.