Нилов рассказал о встрече представителей Госдумы и правительства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча представителей думских комитетов с новым составом правительства прошла для знакомства и улучшения взаимодействия между Госдумой и кабмином, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что руководство Госдумы вместе с представителями думских комитетов встретится в четверг вечером с новым составом правительства для обсуждения дальнейшей работы.

"Это была закрытая встреча – знакомство с новым правительством для того, чтобы лучше было взаимодействие, быстрее было установлено взаимодействие с новыми министрами. Все это в интересах населения, улучшения качества работы над законопроектами", — сказал Нилов.

Парламентарий отметил, что каждый четвертый законопроект, поступающий на рассмотрение в Госдуму, – это правительственный законопроект, как и каждый второй, принимаемый депутатами нижней палаты парламента.

"И от интенсивности взаимодействия (Госдумы и правительства – ред.) зависит качество подготовки. Для этого такая встреча была проведена", — пояснил депутат.