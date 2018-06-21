Нилов рассказал о встрече представителей Госдумы и правительства

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Встреча представителей думских комитетов с новым составом правительства прошла для знакомства и улучшения взаимодействия между Госдумой и кабмином, рассказал РИА Новости глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Это была закрытая встреча – знакомство с новым правительством для того, чтобы лучше было взаимодействие, быстрее было установлено взаимодействие с новыми министрами. Все это в интересах населения, улучшения качества работы над законопроектами", — сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что каждый четвертый законопроект, поступающий на рассмотрение в Госдуму, – это правительственный законопроект, как и каждый второй, принимаемый депутатами нижней палаты парламента.
"И от интенсивности взаимодействия (Госдумы и правительства – ред.) зависит качество подготовки. Для этого такая встреча была проведена", — пояснил депутат.