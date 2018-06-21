Груздева назначили замглавы Минпромторга

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития России Алексей Груздев перешел на пост замминистра промышленности и торговли, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

"Назначить Груздева Алексея Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Груздев занял должность замминистра экономического развития в октябре 2016 года и курировал в ведомстве внешнеэкономический блок, в частности, работу торговых представительств России за рубежом. В период с 2013 по 2016 год был торговым представителем России в КНР.

В мае президент России Владимир Путин своим указом передал Минпромторгу от Минэкономразвития руководство торговыми представительствами России и управление их недвижимостью.

Премьер-министр Дмитрий Медведев тогда отмечал, что передача торгпредставительств Минпромторгу позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, то есть на тех задачах, которыми и так в настоящий момент занимается Министерство промышленности.