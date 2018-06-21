Слуцкий призвал разморозить диалог с США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях с США возобладает конструктив, диалог между странами необходимо размораживать как можно скорее, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия надеется, что рано или поздно конструктив в наших отношениях возобладает. Более того, уверен, диалог необходимо размораживать как можно скорее. Есть определенные надежды на возможную встречу президентов России и США, в парламентской плоскости в ближайшее время ждем визит группы сенаторов в Москву. Кроме того, на полях сессии ПА ОБСЕ в Берлине (7-11 июля) рассчитываем на контакты с делегацией конгресса США, в рамках которым намерены обсудить многие вопросы двусторонней и международной повестки", — сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Депутат отметил, что президент США Дональд Трамп характерен последнее время своими "экстравагантными заявлениями относительно России".

"Это касается и его недавних открытых призывов к G7 о возобновлении сотрудничества с РФ, и высказываний за закрытыми дверями о Крыме и Украине на саммите в Канаде, о которых писали СМИ, и вот теперь он говорит о желании "поладить" с Россией, но сетует, что, мол, Москва больше предпочла бы (экс-кандидата в президенты США Хиллари) Клинтон. Последняя ремарка весьма странная с учетом того, что антироссийская риторика госпожи Клинтон зашкаливала всегда", — пояснил политик.

Вместе с тем, считает Слуцкий, многое указывает, что сам Трамп эмоционально настроен на выстраивание отношений с Россией.

"И это изначально следовало из его заявлений еще во время президентской предвыборной кампании. Однако, мы понимаем, что из-за давления политистеблишмента в США и обвинений в адрес Москвы о вмешательстве в выборы США, он был вынужден значительно снизить обороты на российском направлении и идти в фарватере американского мейнстрима", — подчеркнул глава комитета ГД.

"Мы научены горьким опытом и не будем спешить со своими оценками и суждениями. Последние годы между нашими странами со стороны американской администрации развязана новая "холодная война", причем без всяких правил, без оглядки на международные нормы. Однако, снова повторюсь, две ведущие ядерные державы не имеют право иметь отрицательный уровень взаимодействия", — заключил Слуцкий.

Ранее Трамп заявил, что Россию следует вернуть в состав G7 и тем самым восстановить формат G8.

Ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что президент США назвал Крым российским.