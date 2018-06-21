Слуцкий призвал разморозить диалог с США

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия надеется, что в отношениях с США возобладает конструктив, диалог между странами необходимо размораживать как можно скорее, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия надеется, что рано или поздно конструктив в наших отношениях возобладает. Более того, уверен, диалог необходимо размораживать как можно скорее. Есть определенные надежды на возможную встречу президентов России и США, в парламентской плоскости в ближайшее время ждем визит группы сенаторов в Москву. Кроме того, на полях сессии ПА ОБСЕ в Берлине (7-11 июля) рассчитываем на контакты с делегацией конгресса США, в рамках которым намерены обсудить многие вопросы двусторонней и международной повестки", — сказал Слуцкий журналистам в четверг.
Депутат отметил, что президент США Дональд Трамп характерен последнее время своими "экстравагантными заявлениями относительно России".
Вместе с тем, считает Слуцкий, многое указывает, что сам Трамп эмоционально настроен на выстраивание отношений с Россией.
"И это изначально следовало из его заявлений еще во время президентской предвыборной кампании. Однако, мы понимаем, что из-за давления политистеблишмента в США и обвинений в адрес Москвы о вмешательстве в выборы США, он был вынужден значительно снизить обороты на российском направлении и идти в фарватере американского мейнстрима", — подчеркнул глава комитета ГД.
Ранее Трамп заявил, что Россию следует вернуть в состав G7 и тем самым восстановить формат G8.
Ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова говорят по-русски. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не стала комментировать сообщения в СМИ о том, что президент США назвал Крым российским.