Глава партии "Альянс зеленых" выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от возглавляемой им партии, сообщил в четверг РИА Новости член столичного избиркома Дмитрий Реут.
"Закондырин Александр Евгеньевич 1984 года рождения, председатель политической партии "Альянс зеленых", выдвинут Московским городским отделением указанной партии", — сказал Реут.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры, помимо Закондырина, заявляли политик Максим Шингаркин и ряд других.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.