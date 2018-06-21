Партия пенсионеров будет участвовать на выборах глав минимум трех регионов

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость приняла решение о выдвижении своих кандидатов на губернаторских выборах в Приморье, Нижегородской и Орловской областях, а также на дополнительных выборах депутатов Госдумы в пяти одномандатных округах, сообщил РИА Новости член президиума центрального совета партии Владимир Ворожцов.

В четверг в Москве состоялось расширенное совместное заседание президиума центрального совета партии и правления ее московской региональной организации.

"Партия одобрила инициативу ряда региональных отделений об участии в выборах высших должностных лиц регионов, в частности, в Приморском крае, Орловской и Нижегородской областях", — сообщил Ворожцов по итогам заседания.

Он отметил, что московское отделение и, соответственно, партия приняли решение не выдвигать своего кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы, но пока не решен вопрос об участии в губернаторских выборах в Подмосковье. Обе кампании назначены на единый день голосования 9 сентября.

"Московская область на данном заседании не рассматривалась, время у нас еще есть… Будет обсуждаться ряд других регионов, в зависимости от результатов работы, оценки ситуации, мнения региональных отделений", — уточнил собеседник агентства.

Что касается участия кандидатов-одномандатников от Партии пенсионеров в предстоящих дополнительных выборах в Госдуму, которые также пройдут 9 сентября, уже приняты положительные решения по выдвижению в пяти из семи округов, где состоятся выборы.

"Мы четко определились пока только в пяти – два в Саратовской области, а также в Тверской, Калининградской и Амурской областях. Сроки у нас есть, чтобы еще в течение недели рассмотреть эти вопросы. Сегодня утвердили пятерых", — сообщил член президиума партии, отметив, что документы по выдвижению этих кандидатов уже подготовлены.

"Документы готовы, в ближайшее время будут переданы в Центризбирком", — добавил Ворожцов.

Выборы глав регионов 2018

В этом году в единый день голосования состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, одновременно пройдут около 6 тысяч избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы в семи одномандатных округах. Довыборы предстоит провести в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.