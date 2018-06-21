Володин ответил депутату, обвинившему Госдуму в несамостоятельности‍

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата от ЛДПР Сергея Иванова, обвинившего нижнюю палату парламента в несамостоятельности, не переворачивать все с ног на голову.
"Парламент, уважаемые коллеги, до сих пор не стал самостоятельным законодательным органом. Мы скоро дойдем до того, что, как вот сейчас, в результате обсуждения будем требовать заключения правительства на наш календарь работы, потому что у правительства свои приоритеты", — сказал Иванов.
"Сергей Владимирович, давайте для чистоты отношений. Вот пока медведь в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа. А наши пенсионеры пенсию не получали по полгода. И дефолт 1998 года — это тоже, извините меня, на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился. Поэтому не надо вот так вот брать и переворачивать с ног на голову. Передайте всем, кто здесь вот так себя вел", — ответил Володин.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.