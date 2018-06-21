Володин ответил депутату, обвинившему Госдуму в несамостоятельности‍

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата от ЛДПР Сергея Иванова, обвинившего нижнюю палату парламента в несамостоятельности, не переворачивать все с ног на голову.

В четверг в ходе пленарного заседания был поднят вопрос о планах работы Госдумы, в том числе о рассмотрении изменений в пенсионное законодательство. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов резко высказался в отношении этого законопроекта, а также работы нижней палаты парламента. По его мнению, заключения от региональных парламентов, которые должны будут поступить в Госдуму до 17 июля, в подавляющем большинстве придут положительные, а вся дискуссия вокруг этого проекта становится бессмысленной.

"Парламент, уважаемые коллеги, до сих пор не стал самостоятельным законодательным органом. Мы скоро дойдем до того, что, как вот сейчас, в результате обсуждения будем требовать заключения правительства на наш календарь работы, потому что у правительства свои приоритеты", — сказал Иванов.

"Сергей Владимирович, давайте для чистоты отношений. Вот пока медведь в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа. А наши пенсионеры пенсию не получали по полгода. И дефолт 1998 года — это тоже, извините меня, на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился. Поэтому не надо вот так вот брать и переворачивать с ног на голову. Передайте всем, кто здесь вот так себя вел", — ответил Володин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.