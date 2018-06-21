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Политика

Володин ответил депутату, обвинившему Госдуму в несамостоятельности‍

16:1221.06.2018
(обновлено: 16:23 21.06.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧлен фракции ЛДПР Сергей Иванов. Архивное фотоЧлен фракции ЛДПР Сергей Иванов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата от ЛДПР Сергея Иванова, обвинившего нижнюю палату парламента в несамостоятельности, не переворачивать все с ног на голову.

Вход в Государственную Думу РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума в июле проведет четыре дополнительных пленарных заседания
В четверг в ходе пленарного заседания был поднят вопрос о планах работы Госдумы, в том числе о рассмотрении изменений в пенсионное законодательство. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов резко высказался в отношении этого законопроекта, а также работы нижней палаты парламента. По его мнению, заключения от региональных парламентов, которые должны будут поступить в Госдуму до 17 июля, в подавляющем большинстве придут положительные, а вся дискуссия вокруг этого проекта становится бессмысленной.

"Парламент, уважаемые коллеги, до сих пор не стал самостоятельным законодательным органом. Мы скоро дойдем до того, что, как вот сейчас, в результате обсуждения будем требовать заключения правительства на наш календарь работы, потому что у правительства свои приоритеты", — сказал Иванов.

"Сергей Владимирович, давайте для чистоты отношений. Вот пока медведь в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа. А наши пенсионеры пенсию не получали по полгода. И дефолт 1998 года — это тоже, извините меня, на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился. Поэтому не надо вот так вот брать и переворачивать с ног на голову. Передайте всем, кто здесь вот так себя вел", — ответил Володин.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ГД приняла закон об усилении контроля в долевом строительстве
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ГД приняла в I чтении проект, ограничения роста налога на имущество физлиц
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
v10
"Сергей Владимирович, давайте для чистоты отношений. Вот пока медведь в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа. А наши пенсионеры пенсию не получали по полгода. И дефолт 1998 года — это тоже, извините меня, на совести тех, кто в этой Думе и в этом зале находился"
зато сейчас в случае принятия решения об отборе заработанных пенсий, эта дума в том же духе продолжит дела предшественников
16:28
21.06.2018
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radiozaboy
""Сергей Владимирович, давайте для чистоты отношений. Вот пока медведь в этом зале не поселился, здесь жили олигархи, скупали депутатов десятками, карточки у них отбирали и обогащались за счет народа. А наши пенсионеры"

Знаете, на что похоже? А вот на что:

- может нам перестать воровать в гардеробах?
- нет, мы приличные люди, к уличным грабежам мы больше не вернёмся!
16:33
21.06.2018
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Бразилия
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Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
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