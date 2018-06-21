В МГД рассказали о наблюдателях за выборами на "дачных" участках

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. И москвичи, и местные жители могут войти в корпус наблюдателей на избирательных участках за пределами Москвы в шести регионах во время выборов мэра российской столицы, сообщил журналистам глава рабочей группы по созданию загородных избирательных участков, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников.

Избирательные участки за пределами Москвы на выборах мэра могут разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях после подписания соглашений между избирательными комиссиями регионов.

"Сейчас это обсуждается. Я думаю, что в число наблюдателей могут войти как местные жители этих регионов, так и люди из Москвы. Но вопрос не только в наблюдателях, но, в первую очередь, в членах участковых избирательных комиссий, из которых необходимо собрать эти комиссии. От регионов мы услышали, что они готовы способствовать формированию составов участковых избирательных комиссий, если в этом будет необходимость. Мы обязательно воспользуемся этим предложением", — сказал Шапошников в четверг.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива". Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.