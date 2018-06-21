ЕР запустила конкурс соцпроектов своих первичных отделений

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. "Единая Россия" запустила конкурс социальных проектов первичных отделений партии, лучшие из которых получат на грантовую поддержку ЕР, сообщила пресс-служба партии.

"В ближайшее время стартует конкурс социальных проектов первичных отделений "Единой России". Эти проекты будут направлены на решение проблем локальных территорий и сообществ. Лучшие из них смогут претендовать на грантовую поддержку с нашей стороны", – цитирует пресс-служба партии слова секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

В списке требований к проектам указывается, что проект должен быть направлен на решение проблем локального уровня (группы домов, общественного пространства, жителей квартала), он должен быть одобрен людьми, проживающими на территории, в ходе общественного обсуждения, сбора подписей или голосования. "В-третьих, проект должен формировать устойчивые группы наших сторонников, то есть электоральный эффект", – добавил Турчак.

"Все наши партпроекты, новые практики, такие как гранты первичным отделениям, должны иметь электоральную составляющую. В текущем избирательном цикле выборов уровня заксобраний и административных центров в округе нет, но они предстоят в 2019 году", – заключил секретарь генсовета "Единой России".

В четверг в Ставрополе стартовал форум первичных отделений ЕР в Северо-Кавказском федеральном округе с участием Турчака. По итогам работы трех дискуссионных площадок и пленарного заседания будут выработаны рекомендации, которые станут основой для общей резолюции форума.