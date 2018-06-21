Дегтярев рассказал, почему решил выдвинуться в мэры Москвы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал причиной своего выдвижения кандидатом в мэры Москвы желание на практике применять федеральные законы, разработанные им на нынешнем государственном посту.

Ранее в среду ЛДПР на внеочередной отчетно-выборной конференции московского городского отделения партии выдвинула Дегтярева кандидатом на пост мэра Москвы. В четверг он подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию.

"Я вижу огромный потенциал в развитии Москвы, в том числе курируемых мной направлений – сферах спорта и туризма. Одной из причин моего выдвижения стало желание на практике применять те федеральные законы, которые разработаны с моим участием на нынешнем государственном посту", — сказал Дегтярев журналистам.

Он также отметил, что считает свое выдвижение на этот пост большой честью и признаком высокого доверия со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского и однопартийцев, которые единогласно проголосовали за кандидатуру Дегтярева.

"С 2013 года, когда я впервые боролся за пост мэра столицы, в Москве многое поменялось. Но самое главное – изменился я сам. К этим выборам я подхожу более осознанно. Сейчас Москва – это мой город. Я его знаю, чувствую и готов нести ответственность за этот город", — добавил депутат.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.