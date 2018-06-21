Верховный суд разъяснил, когда серию пикетов можно считать публичной акцией

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Серия одиночных пикетов может быть оценена как единое публичное мероприятие, если люди используют схожие средства агитации и объединены одной целью, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ.

Там поясняется, что публичные мероприятия надо согласовывать с властями, в то время как на одиночные пикеты разрешения не требуется. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, определяется законом субъекта РФ, но не может быть более пятидесяти метров, напоминает ВС.

"Совокупность актов пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним публичным мероприятием", — сказано в проекте.

Там же определяются признаки, по которым серия пикетов, каждый из которых формально попадает под признаки одиночного, может считаться одним мероприятием. Они должны быть "с достаточной очевидностью объединены единством целей и общей организацией, проводится одновременно и территориально тяготеют друг к другу, а их участники используют ассоциативно узнаваемые или идентичные наглядные средства агитации и выдвигают общие требования и призывы".

"Данные обстоятельства могут подтверждаться, например, наличием одного организатора публичных мероприятий, единым оповещением возможных участников и проведением предварительной агитации, изготовлением и распространением средств наглядной агитации в отношении нескольких пикетов", — отмечается в проекте.

ВС призвал не судить людей за случайное совпадение действий участников пикетов, а также обычное проявление внимания заинтересовавшихся пикетом прохожих. Он также напомнил о презумпции невиновности и обязанности должностных лиц доказывать, что несколько пикетов задуманы как публичное мероприятие, на которое надо было получить предварительное разрешение.