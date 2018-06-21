Москва подпишет соглашение с регионами по созданию участков на выборах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия подпишет соглашение с избирательными комиссиями шести регионов, где запланировано открытие участков для голосования на выборах мэра столицы, сообщил журналистам глава комиссии Валентин Горбунов.

Ранее сообщалось, что избирательные участки за пределами Москвы на выборах мэра могут разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях.

"Сегодня подготовлен проект соглашения между шестью регионами, кроме Москвы, — там, где потенциально могут быть созданы избирательные участки для москвичей на выборах 9 сентября. Этот проект роздан всем участникам, и в течение недели каждый регион выскажет свои предложения, пожелания, после этого начнётся подписание договоров с каждым субъектом", — сказал Горбунов в четверг.

Он пояснил, что договор будет заключён между избирательными комиссиями регионов.

"Речь идёт о новом соглашении между комиссиями субъектов РФ о взаимодействии по обеспечению избирательных прав граждан, которое будет в дальнейшем получать развитие", — добавил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива". Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.