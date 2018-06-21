Госдума в июле проведет четыре дополнительных пленарных заседания

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла постановление о календаре рассмотрения вопросов нижней палатой до конца весенней сессии, согласно которому в июле ГД проведет четыре дополнительных пленарных заседания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание депутатов на их насыщенный порядок работы и анонсировал проведение дополнительных пленарных заседаний.

"Уважаемые коллеги, видите, как насыщенно мы формируем порядок работы и обсуждаем вопросы досконально. Александр Дмитриевич (Жуков) скорректировал свое выступление и будет предлагать, чтобы дополнительные назначить заседания в июле по средам", — сказал Володин.

Жуков отметил, что дополнительные пленарные заседания предлагается посвятить рассмотрению законопроектов, внесенных в прошлых созывах.

"Вячеслав Викторович (Володин) уже озвучил предложение, вы знаете, у нас практика складывается таким образом, что мы включаем каждый раз в распорядок работы довольно много законопроектов, внесенных еще в прошлом созывах, но, к сожалению, мы не успеваем их рассмотреть. Предлагается добавить еще дополнительно… четыре полноценных заседания: 4, 11, 18 и 25 июля, посвятить их рассмотрению законопроектов прошлых созывов — их осталось не так много и надо эту работу завершить", — заявил Жуков.