Президент Южной Кореи прибыл в Россию с государственным визитом

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент РИА Новости, борт с южнокорейским президентом приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". Мун Чжэ Ин прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, южнокорейский лидер будет находиться в Российской Федерации 21-23 июня.

Главу Южной Кореи в аэропорту встречал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в Республике Корея Александр Тимонин, посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Южной Кореи 22 июня проведут полноценные переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов. Кроме этого

южнокорейский лидер проведет 21 июня переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также выступит в Госдуме.

Как ожидается, 23 июня президент Южной Кореи посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество будет обсуждаться во время визита южнокорейского президента в Россию. Он также сказал, что Москва планирует в ходе визита Мун Чжэ Ина в РФ обсудить тему трехсторонних проектов с КНДР.

Как отметил замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Республикой Корея должно получить дополнительное развитие по итогам визита корейского президента.

В Москву с визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Встретили его с почётным караулом и оркестром. #Korea pic.twitter.com/1ZpTNoBMTD — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 21 июня 2018 г.

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