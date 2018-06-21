В МИД не стали комментировать слухи о подготовке встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать утечки информации о возможной скорой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но подчеркнул, что Москва готова к контактам с Вашингтоном.

"Я читаю утечки, которые в Вашингтоне происходят, о том, что вот-вот состоится саммит или будет предложено провести саммит. Мы на утечки не реагируем, но то, что мы всегда готовы к контактам, это всем известно. И если у нас будут договоренности о встрече на высоком и тем более высшем уровне, конечно же, о них будет своевременно объявлено", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее газета Times сообщила, что чиновники из администрации США рассчитывают на то, что встреча Трампа и Путина состоится в июле. Собеседники издания рассказали, что американские чиновники хотят, чтобы встреча состоялась или до саммита НАТО, который пройдет 11 июля в Брюсселе, или после поездки Трампа в Великобританию, которая, как ожидается, состоится сразу после саммита. Как отмечает издание, "скорее всего, местом встречи станет Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которыми являются США и Россия".

До этого Трамп в эфире телеканала Fox News сказал, что, возможно, скоро встретится со своим российским коллегой. Позже в беседе с журналистами он сообщил, что встреча возможна летом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможной встрече президентов РФ и США пока нет. Ранее Путин заявлял, что многие страны изъявили желание оказать содействие в проведении встречи, в том числе Австрия.