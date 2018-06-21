Новый министр транспорта Евгений Дитрих войдет в совет директоров РЖД

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Новый министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что Минэкономразвития РФ поддержало его вхождение в совет директоров РЖД, и правительство оформляет соответствующие документы.

Ранее в Минтрансе РФ сообщали РИА Новости, что Минтранс предложил МЭР ввести в совет директоров РЖД нового главу министерства Дитриха. Дитрих в мае 2018 года стал министром транспорта РФ в новом кабмине, сменив на этом посту Максима Соколова. При этом Соколов не входил в совет директоров РЖД. Минтранс РФ в нем представляет замминистра Алан Лушников.

"Минэкономразвития поддержало… Кандидатура предложена, правительство оформляет документы", — сообщил Дитрих журналистам в четверг в городском пресс-центре ЧМ в Москве.