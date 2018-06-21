Дегтярев подал документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР, сообщил в четверг РИА Новости член столичного избиркома Дмитрий Реут.

"Вчера, 20 июня, также представил нам документы на выдвижение Дегтярев Михаил Владимирович, 1981 года рождения, председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, выдвинут Московским отделением ЛДПР", — сказал Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.