Об участии в выборах губернатора Кузбасса заявила первая женщина-кандидат

КЕМЕРОВО, 21 июн — РИА Новости. Индивидуальный предприниматель Елена Щеклеина подала документы и стала выдвинутым кандидатом на предстоящих досрочных выборах губернатора Кемеровской области, сообщается в материалах на сайте региональной избирательной комиссии.

Согласно опубликованным данным о кандидатах, Щеклеина родилась в 1977 году в Кемерово.

"Статус участника выборов — выдвинутый кандидат. Основное место работы или службы — индивидуальный предприниматель", — говорится на сайте избиркома, занимаемая должность или род занятий при этом не уточняются, также нет сведений о профессиональном образовании.

Сообщается, что Щеклеина идет на выборы в порядке самовыдвижения. Как ранее сообщили РИА Новости в облизбиркоме со ссылкой на соответствующее законодательство, кандидат-самовыдвиженец должен до 1 августа собрать в регионе 10153 подписи избирателей и 208 подписей депутатов как минимум из 26 муниципалитетов Кузбасса и избранных в ходе прямых выборов глав городов и районов.

Внеочередные выборы губернатора Кузбасса связаны с досрочной отставкой Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Его полномочия истекали в 2020 году, но после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 60 человек, он покинул пост. С 1 апреля временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, который прибыл в Кузбасс в марте на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. В среду региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Цивилева в качестве кандидата на предстоящие выборы главы области.

Ранее о своем намерении побороться за пост главы Кузбасса заявил бывший заместитель губернатора по строительству Эдуард Балабан. Он идет на выборы в порядке самовыдвижения и для дальнейшего участия в предвыборной гонке должен пройти "муниципальный фильтр" и собрать подписи избирателей.

Всего в единый день голосования 9 сентября на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний. Помимо досрочных выборов главы региона, предстоит избрать депутатов регионального парламента, мэра Новокузнецка, а также будет распределено 480 мандатов в Советы народных депутатов различных уровней.