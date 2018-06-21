Комитет ГД не поддержал идею разрешить ряду депутатов не сообщать о доходах

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал ГД отклонить в первом чтении законопроект, который освобождает муниципальных депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, от обязанности ежегодно предоставлять декларацию о своих доходах.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании комитета в четверг.

"Конечно, решать проблемы формирования депутатского корпуса представительных органов местного самоуправления на разных уровнях надо, но не за счёт сужения лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство", — заявил глава комитета Василий Пискарев.

Законопроект предлагает освободить депутатов представительных органов поселений (входящих в муниципальные районы), осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, от обязанности ежегодного представления сведений о своих доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы – группа депутатов от фракции "Единая Россия". Они обосновывают такую законодательную инициативу тем, что депутаты представительных органов муниципальных образований, исполняющие свои обязанности на непостоянной основе и имеющие основное место работы, не получают заработную плату в представительных органах.

Многие из таких депутатов возглавляют предприятия или другие организации, активно занимаются общественной деятельностью, проводят благотворительные и другие социально значимые мероприятия, находятся в постоянном взаимодействии с местным населением, указывают инициаторы законопроекта.

Таким образом, избиратели — жители сельских населенных пунктов, городских поселений и других муниципальных образований, как правило, хорошо осведомлены о деятельности своих депутатов и голосуют, исходя из оценки реальности эффективности работы тех или иных кандидатов в муниципальные депутаты, считают авторы проекта закона.

По мнению парламентариев, вносящих данный документ, представление деклараций в подобных случаях, когда уже действует достаточно сильный "народный фильтр", не будет являться сколько-нибудь существенным механизмом противодействия коррупции.