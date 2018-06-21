ОП Москвы инициирует создание штаба по наблюдению за выборами мэра

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общественная палата Москвы инициирует создание штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты в четверг.

"В преддверии предстоящих выборов мэра столицы Общественная палата Москвы инициирует создание (штаба)", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что палата имеет успешный опыт в организации наблюдения за ходом выборов разного уровня, в том числе выборов президента РФ. Благодаря работе общественного штаба обеспечивается "беспрецедентная прозрачность голосования и точное соблюдение законодательства".

"В Москве наработан уникальный опыт для наблюдения за процессом голосования, который необходимо применить во время выборов мэра столицы", — добавили в палате.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива". Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.