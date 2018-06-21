ОП Москвы инициирует создание штаба по наблюдению за выборами мэра

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общественная палата Москвы инициирует создание штаба по наблюдению за выборами мэра столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты в четверг.
В пресс-службе напомнили, что палата имеет успешный опыт в организации наблюдения за ходом выборов разного уровня, в том числе выборов президента РФ. Благодаря работе общественного штаба обеспечивается "беспрецедентная прозрачность голосования и точное соблюдение законодательства".
"В Москве наработан уникальный опыт для наблюдения за процессом голосования, который необходимо применить во время выборов мэра столицы", — добавили в палате.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.
Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.