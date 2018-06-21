Дата проведения переговоров РФ с Японией в формате 2+2 еще не определена

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Дата проведения переговоров между министрами иностранных дел и главами оборонных ведомств Японии и России в формате 2+2 еще не определена, сообщили РИА Новости в МИД Японии.

"На сегодняшний день дата не определена. Мы знаем о сообщениях СМИ, в которых говорится о 21 числе (июля – ред.), но пока решения не принято", — сказал представитель МИД.

Решение не принято и относительно того, состоится ли встреча в июле, или в другом месяце.

"Состоится ли она в июле, или, например, в октябре – пока ничего этого не решено", — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что сейчас идут согласования этого вопроса.

Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что встреча в формате 2+2 пройдет в Москве 21 июля.

Договоренность о проведении переговоров "во второй половине 2018 года" была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина в мае этого года во время визита японского премьера в Россию.