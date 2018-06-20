МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Курс РФ в Совете Европы направлен на укрепление его самостоятельной роли и формирование объединительной европейской повестки дня, говорится в материалах ко встрече президента России Владимира Путина с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом.

"В настоящее время курс России в Совете Европы направлен на укрепление его самостоятельной роли и формирование объединительной европейской повестки дня, совместный с партнерами поиск ответов на такие вызовы, как терроризм, экстремизм, поднимающие голову в ряде европейских стран национализм и неонацизм, "негражданство", нетерпимость и дискриминация по этническому, языковому, религиозному, культурному и другим признакам", — говорится в справке.

Визит Ягланда в РФ проходит на фоне усложнившихся за последние несколько лет отношений России и Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.