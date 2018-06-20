Мосгоризбирком обобщит предложения о "дачных" избирательных участках к июлю

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Предложения по первым загородным избирательным участкам к выборам мэра Москвы проанализируют к 1 июля, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в среду.

Он отметил, что на данный момент в Мосгоризбирком поступили предложения по таким избирательным участкам в Московской области, а на портал "Мос.ру" — по соседним Тульской и Калужской областям.

"Обобщать будем мы, задача поставлена к 1 июля проанализировать", — сказал он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии "Зеленые", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива". Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.