ЛДПР выдвинула депутата Госдумы Дегтярева кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЛДПР на внеочередной отчетно-выборной конференции московского городского отделения партии в среду выдвинула главу комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева кандидатом на пост мэра Москвы.

В субботу ЛДПР выдвинула своего кандидата на пост губернатора Подмосковья. Им стал зампредседателя Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Согласно опубликованной на сайте ЛДПР информации, Дегтярев родился в 1981 году, окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика Королева. В 2004 году был избран депутатом Самарской Городской Думы, а с декабря 2005 года занимал должность помощника депутата ГД Владимира Жириновского по работе в Самарской области. С 2011 года является депутатом Госдумы.

Выборы губернатора Подмосковья и мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.