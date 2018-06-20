Депутат МГД Балакин подал документы для выдвижения на пост мэра Москвы

Депутат Мосгордумы (МГД) Михаил Балакин в среду подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры Москвы от партии "Союз горожан", передает корреспондент РИА Новости.

"Балакин Михаил Дмитриевич, 1961 года рождения, я являюсь депутатом Мосгордумы на непостоянной основе и выдвигаюсь от партии "Союз горожан", — сообщил он журналистам.

Депутат также назвал главную цель своей программы. "Можно сказать, что главная цель нашей работы — сделать город комфортным для проживания, прежде всего, москвичей", — отметил он.

Согласно информации на сайте МГД, Балакин является членом комиссии по экономической политике и финансам, а также комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.