Довыборы в Госдуму обойдутся бюджету в 477 миллионов рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Порядка 477 миллионов рублей заложено на организацию дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования в семи одномандатных округах, указано в материалах ЦИК России.

На заседании в среду члены Центризбиркома рассмотрели и утвердили смету расходов на подготовку и проведение предстоящих довыборов. Как следует из приложения к соответствующему постановлению, которое было принято на заседании, в целом на организацию довыборов по семи округам из федерального бюджета потребуется 477,095 миллиона рублей.

Большая часть средств (430,6 миллиона рублей) будет направлена нижестоящим избирательным комиссиям, указано в документе. Оставшиеся деньги почти поровну распределены между Центризбиркомом и государственными органами, ответственными за подготовку выборов на зарубежных избирательных участках и в отдаленных воинских частях.

В частности, ЦИК на исполнение полномочий ведомства в период этой кампании предназначается чуть меньше 24,5 миллиона рублей, а госорганам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей на участках за рубежом и в дальних воинских частях, — 22 миллиона рублей.

Как уточнил в ходе заседания замглавы ЦИК Николай Булаев, речь идет о расходах, осуществляемых Министерством иностранных дел РФ и Минобороны России.

Что касается средств для нижестоящих избирательных комиссий, как следует из приложения к постановлению, наибольшие суммы получат Амурская область (чуть более 103 млн рублей) и Саратовская область, где пройдут выборы сразу в двух округах (около 93 млн рублей). Еще 75,4 млн рублей предназначены для избиркомов Тверской области, 53,7 млн рублей направят в Нижегородскую, 43,2 млн — в Самарскую, а порядка 37 млн рублей — в Калининградскую область.

Если говорить о средствах непосредственно для Центризбиркома, они включают в себя, например, расходы на связь, изготовление печатной продукции, вознаграждения, транспортные и командировочные расходы.

Булаев отметил, что изначально в федеральном бюджете на проведение довыборов в этом году были заложены 653 миллиона рублей. Теперь, когда точное число таких кампаний известно, ЦИК подсчитал окончательную сумму расходов на их подготовку — предлагается использовать порядка 477,1 млн рублей.

"То есть у нас есть неиспользованный резерв, который будет возвращен в федеральных бюджет", — пояснил замглавы Центризбиркома.

Избирательная кампания по довыборам в седьмую Думу официально стартовала в пятницу, 15 июня, когда решение о назначении выборов, принятое за день до этого Центризбиркомом, было опубликовано в "Российской газете".

ЦИК 14 июня назначил на единый день голосования 9 сентября довыборы в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. Так, выборы пройдут в Центральном одномандатном округе №98 (Калининградская область), Заволжском округе №180 (Тверская область), Нижегородском округе №129 (Нижегородская область), Амурском округе №71 (Амурская область), Самарском округе №158 (Самарская область), а также в двух округах в Саратовской области — Саратовском №163 и Балашовском №165.

Голосование в ходе довыборов пройдёт в общей сложности на более чем 3,5 тысячах избирательных участков, в том числе на 103-ех, образованных за рубежом. По оценкам ЦИК, проголосовать на этих выборах смогут свыше 3,6 миллиона избирателей, из которых более 85-ти тысяч находятся за границей.