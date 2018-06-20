Довыборы в Госдуму обойдутся бюджету в 477 миллионов рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Порядка 477 миллионов рублей заложено на организацию дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, которые состоятся в единый день голосования в семи одномандатных округах, указано в материалах ЦИК России.
Большая часть средств (430,6 миллиона рублей) будет направлена нижестоящим избирательным комиссиям, указано в документе. Оставшиеся деньги почти поровну распределены между Центризбиркомом и государственными органами, ответственными за подготовку выборов на зарубежных избирательных участках и в отдаленных воинских частях.
В частности, ЦИК на исполнение полномочий ведомства в период этой кампании предназначается чуть меньше 24,5 миллиона рублей, а госорганам, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей на участках за рубежом и в дальних воинских частях, — 22 миллиона рублей.
Что касается средств для нижестоящих избирательных комиссий, как следует из приложения к постановлению, наибольшие суммы получат Амурская область (чуть более 103 млн рублей) и Саратовская область, где пройдут выборы сразу в двух округах (около 93 млн рублей). Еще 75,4 млн рублей предназначены для избиркомов Тверской области, 53,7 млн рублей направят в Нижегородскую, 43,2 млн — в Самарскую, а порядка 37 млн рублей — в Калининградскую область.
Если говорить о средствах непосредственно для Центризбиркома, они включают в себя, например, расходы на связь, изготовление печатной продукции, вознаграждения, транспортные и командировочные расходы.
Булаев отметил, что изначально в федеральном бюджете на проведение довыборов в этом году были заложены 653 миллиона рублей. Теперь, когда точное число таких кампаний известно, ЦИК подсчитал окончательную сумму расходов на их подготовку — предлагается использовать порядка 477,1 млн рублей.
"То есть у нас есть неиспользованный резерв, который будет возвращен в федеральных бюджет", — пояснил замглавы Центризбиркома.
Избирательная кампания по довыборам в седьмую Думу официально стартовала в пятницу, 15 июня, когда решение о назначении выборов, принятое за день до этого Центризбиркомом, было опубликовано в "Российской газете".
Голосование в ходе довыборов пройдёт в общей сложности на более чем 3,5 тысячах избирательных участков, в том числе на 103-ех, образованных за рубежом. По оценкам ЦИК, проголосовать на этих выборах смогут свыше 3,6 миллиона избирателей, из которых более 85-ти тысяч находятся за границей.