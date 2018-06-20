В поддержку Собянина уже собрали около 25 тысяч подписей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Порядка 24-25 тысяч подписей избирателей собрано волонтерами предвыборного штаба Сергея Собянина в его поддержку за пять дней, сообщил журналистам глава штаба Константин Ремчуков.

"Мы запустили людей в субботу, с субботы собираем подписи. Собрали 24-25 тысяч подписей. Но есть несколько проблем — очень много москвичей не ходят с паспортами, несмотря на просьбу властей во время чемпионата мира с ними ходить. Волонтеры проехали по станциям МЦК, так что я думаю, что 24-25 тысяч подписей есть. Мы видим, что хорошо идет сбор подписей, и до конца следующей недели, я надеюсь, мы соберем необходимое число", — сказал Ремчуков на брифинге в среду.

По его словам, несмотря на хорошие результаты, фокус штаба сосредоточен на обучении волонтеров. "Мы хотим, чтобы мы подали в Мосгоризбирком качественные подписи. Для тех из них (волонтеров — ред.), кто соберет самые качественные листы, в качестве поощрения мы организуем для них чаепитие с Сергеем Собяниным, чтобы он тоже отметил качество работы", — добавил глава штаба.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин и ряд других.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, — глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива". Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.