ЦИК предложил избрать главой кемеровского облизбиркома Петра Батырева

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ЦИК России рекомендовал на должность председателя избирательной комиссии Кемеровской области кандидатуру Петра Батырева, ранее возглавлявшего кемеровский горизбирком, соответствующее постановление было принято на заседании Центризбиркома в среду.

"Предложить избирательной комиссии Кемеровской области кандидатуру Батырева Петра Евгеньевича, члена избирательной комиссии Кемеровской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя избирательной комиссии Кемеровской области", — указано в постановлении.

Ранее по предложению ЦИК он был назначен в состав областного избиркома. Батырев имеет опыт работы в избирательной системе Кемеровской области: с 1998 по 2012 год возглавлял территориальную комиссию Центрального района Кемерово, а с 2012 года до недавнего времени являлся председателем кемеровского горизбиркома.

Должность председателя региональной избирательной комиссии Кузбасса стала вакантной после того, как Юрий Емельянов, возглавлявший этот избирком с 2011 года, досрочно ушел в отставку по собственному желанию; его полномочия на этом посту истекали в декабре 2021 года. В начале июня Емельянов был освобожден от полномочий председателя и вышел из состава комиссии.

В предстоящий единый день голосования, 9 сентября, на территории Кемеровской области пройдет более 20 избирательных кампаний в Советы народных депутатов различных уровней, в том числе и в региональный парламент. В ходе выборов будут распределены более 400 мандатов, также предстоит досрочно выбрать губернатора Кузбасса и мэра Новокузнецка.