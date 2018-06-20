Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию еще раз до конца 2018 года, пишет в четверг газета "Известия". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил изданию вероятность такого события.

Как пишет издание со ссылкой на официального представителя Кремля, мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в 2019 году.

"И то и другое возможно", — цитирует издание ответ Пескова на вопрос о возможных датах проведения мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта огласил послание Федеральному собранию. Среди приоритетов, которые выделил президент, — улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресная социальная помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Значительное внимание он уделил последним разработкам в области вооружений, при этом подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.