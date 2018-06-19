Путин назвал приоритетную задачу в отношениях с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Улучшение делового климата и устранение барьеров и ограничений между Россией и Белоруссией является одной из приоритетных задач, заявил президент России Владимир Путин.

"В числе первоочередных поставлена задача по совершенствованию делового климата, устранению остающихся барьеров и ограничений на пути свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, гармонизации нормативно-правовой базы", — сказал Путин по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства и переговоров с президентом Белоруссии.