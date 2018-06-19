Министр обороны Армении отметил высокий уровень отношений с Россией

ЕРЕВАН, 19 июн – РИА Новости. Министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе встречи во вторник с послом РФ в Ереване Сергеем Копыркиным отметил высокий уровень двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"На встрече с Копыркиным Тоноян отметил, что армяно-российские межгосударственные отношения и военно-политический диалог находятся на высоком уровне и будут укрепляться в намеченных сферах сотрудничества", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны.

По данным пресс-службы, собеседники обсудили пути дальнейшего развития армяно-российского стратегического партнерства и проблемы региональной безопасности.