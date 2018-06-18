Путин предложил назначить Михаила Меня аудитором Счетной палаты

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бюджетный комитет Совета Федерации на заседании в понедельник поддержал назначение экс-главы Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты, сенаторы могут рассмотреть этот вопрос 20 июня.
По итогам голосования комитета он сообщил, что вопрос утверждения Меня будет выноситься на Совет палаты во вторник и затем планируется на пленарное заседание 20 июня.
В этот же день, в среду, сенаторы планируют освободить от должности аудитора Александра Филипенко, который курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.
Присутствовавший на заседании комитета Мень поблагодарил сенаторов за их решение. "Для меня это работа новая, но это и интересно. С удовольствием буду представлять Совет Федерации", — отметил он.
Рябухин также сообщил, что все девять профильных комитетов верхней палаты высказались в поддержку кандидатуры экс-министр.