Депутат рассказал, когда Путин может посетить КНДР

БРЕСТ, 18 июн – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР может состояться после поездки спикера СФ Валентины Матвиенко в Северную Корею, заявил координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев (КПРФ).

Ранее Тайсаев сообщил РИА Новости о том, что визит Матвиенко в КНДР состоится 9 сентября.

"Я считаю, что визит Путина в КНДР может состояться после поездки Валентины Матвиенко, то есть не раньше осени. Я думаю", — сказал Тайсаев журналистам в понедельник. Политик напомнил, что делегация ГД также планирует посетить КНДР 12 октября.