КПРФ выбрала кандидатом в губернаторы Хабаровского края многодетную мать

ХАБАРОВСК, 18 июн — РИА Новости. Хабаровское краевое отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на выборах губернатора Хабаровского края, которые пройдут в сентябре, предпринимателя и многодетную мать Анастасию Саламаху, сообщил РИА Новости в понедельник первый секретарь комитета Хабаровского краевого отделения КПРФ Александр Громов.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября этого года. Сейчас пост главы региона занимает единорос Вячеслав Шпорт.

"По итогам партийной конференции кандидатом выдвинута Анастасия Александровна Саламаха. Впервые на пост губернатора края от КПРФ выдвинута женщина. Ей 37 лет, у нее трое детей — тройняшки, она предприниматель – руководит рекламным агентством, трудовой стаж с 2005 года", — сказал Громов.

По его словам, на конференции из 44 участников за кандидатуру Саламахи отдали голоса 40 человек, четыре — против. Голосование проходило тайно.

"На это неделе мы подготовим все документы для передачи в крайизбирком, а после подачи документов нужно преодолевать муниципальный фильтр для завершения процедуры регистрации кандидата. Нужно минимум 183 подписи муниципальных депутатов, заверенные нотариусом. У нас в крае большинство депутатов – единоросы, поэтому задача серьезная", — сказал Громов.