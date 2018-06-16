КПРФ выдвинула зампреда Мособлдумы кандидатом в губернаторы региона

ПОСЕЛОК СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА (Московская область), 16 июн — РИА Новости. Зампред Мособлдумы Константин Черемисов выдвинут кандидатом от КПРФ на пост губернатора Московской области, сообщил первый секретарь комитета московского областного отделения КПРФ Николай Васильев на заседании 47 конференции отделения в субботу.

"Сегодня на нашей конференции мы называем свою кандидатуру на выборах губернатора Московской области. В качестве такого кандидата от областной организации КПРФ по предложению бюро областного комитета рассматривал эту прерогативу, в том числе и президиум центрального комитета. Президиум центрального комитета утвердил наше предложение и предлагает выдвинуть в качестве нашего кандидата Константина Черемисова", — сказал Васильев.

Ранее пресс-служба КПРФ сообщила, что партия выдвинула для обсуждения четыре кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. Это директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, глава подмосковных Луховиц Владимир Барсуков, зампред Мособлдумы Константин Черемисов и глава комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября.