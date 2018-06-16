Сенаторы предложили соцсетям не показывать детям политическую рекламу

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские сенаторы рекомендуют социальным сетям не показывать детям рекламу, вовлекающую их в политическую деятельность, закрыть публичный доступ к персональным данным несовершеннолетних и разрешить родителям вместе с ребёнком управлять его аккаунтами.

Соответствующие методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в интернете, подготовила временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Сенаторы рекомендуют социальным сетям, мессенджерам и сервисам электронной почты исключить для несовершеннолетних пользователей рекламу, ориентированную на их вовлечение в противоправные действия и в политическую деятельность, и рекламу нежелательного контента для детей.

Соцсетям также рекомендуется разработать механизм контроля, позволяющий родителям отслеживать список друзей ребенка, его местонахождение и его активность. Кроме того, соцсетям, мессенджерам и почтовым сервисам рекомендовано включить в форму регистрации вопрос о возрасте пользователя, чтобы для несовершеннолетних пользователей предусмотреть возможность подключения родителей для совместного управления аккаунтом.

Помимо этого, соцсетям и мессенджерам рекомендовано исключить из публичного доступа персональных данных детей в виде геометок, номера телефона и информации об образовательном учреждении, в котором учится ребенок.

Интернет-магазинам и приложениям, предусматривающим встроенные покупки, в частности игр, сенаторы рекомендуют ввести ряд ограничительных мер для несовершеннолетних пользователей, например запретить покупки товаров и услуг в сумме более 500 рублей без разрешения родителей.

Кроме того, сенаторы советуют разрешить родителям ознакомиться с историей оказанных их ребенку услуг или приобретённых им товаров и настраивать доступные ребенку категории товаров и услуг.

Рекомендации временной комиссии были разработаны по итогам парламентских слушаний, посвященных актуальным вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. В нем приняли участие представители Минкомсвязи, Минобранауки, Роскомнадзора, Следственного комитета, Минздрава и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию методических рекомендаций и направили свои предложения и замечания по их проекту.