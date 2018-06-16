Сенаторы предложили соцсетям не показывать детям политическую рекламу

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российские сенаторы рекомендуют социальным сетям не показывать детям рекламу, вовлекающую их в политическую деятельность, закрыть публичный доступ к персональным данным несовершеннолетних и разрешить родителям вместе с ребёнком управлять его аккаунтами.
Соответствующие методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности и развития детей в интернете, подготовила временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Сенаторы рекомендуют социальным сетям, мессенджерам и сервисам электронной почты исключить для несовершеннолетних пользователей рекламу, ориентированную на их вовлечение в противоправные действия и в политическую деятельность, и рекламу нежелательного контента для детей.
Соцсетям также рекомендуется разработать механизм контроля, позволяющий родителям отслеживать список друзей ребенка, его местонахождение и его активность. Кроме того, соцсетям, мессенджерам и почтовым сервисам рекомендовано включить в форму регистрации вопрос о возрасте пользователя, чтобы для несовершеннолетних пользователей предусмотреть возможность подключения родителей для совместного управления аккаунтом.
Интернет-магазинам и приложениям, предусматривающим встроенные покупки, в частности игр, сенаторы рекомендуют ввести ряд ограничительных мер для несовершеннолетних пользователей, например запретить покупки товаров и услуг в сумме более 500 рублей без разрешения родителей.
Рекомендации временной комиссии были разработаны по итогам парламентских слушаний, посвященных актуальным вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. В нем приняли участие представители Минкомсвязи, Минобранауки, Роскомнадзора, Следственного комитета, Минздрава и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию методических рекомендаций и направили свои предложения и замечания по их проекту.